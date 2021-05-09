Kırşehir'de çevrim içi afet farkındalık eğitimi - Son Dakika

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çevrim içi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi ve gerekli önemi göstermesinin amaçlandığı kaydedildi.

Orman İşletme, DSİ 122. Şube, Meteoroloji, Karayolları 61. Şube Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar, KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürlükleri personellerine online olarak eğitimlerin verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir'de afet farkındalığın arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla farklı günlerde çevrim içi olarak eğitimlerimiz sürmektedir. Kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller, özel kuruluşlar, ilçe, köy ve mahalleler ile sitelerdeki ailelere, vatandaşlarımıza afetler hakkında bilgi verilmektedir. Afet farkındalık eğitimlerimizle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ediyoruz."