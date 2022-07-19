Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü - Son Dakika
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Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü

19.07.2022 18:43
Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, üye kayıt standında partilerinin il yöneticisi tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, üye kayıt standında partilerinin il yöneticisi tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

İddiaya göre, Cacabey Meydanı'ndaki CHP İl Başkanlığının üye kayıt standında Aydoğan ile il sekreteri Hüseyin Çakmak arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine partililer, Aydoğan ve Çakmak'ı ayırarak sakinleştirdi.

Hastaneden rapor alan Aydoğan, Ahi Polis Merkezi'ne giderek Çakmak'tan şikayetçi oldu.

Aydoğan'ın polise verdiği ifadede, "Stantta oturduğum sırada yanıma gelen Hüseyin Çakmak, benden üzerimdeki parti yeleğini çıkarmamı istedi. Ben de yeleğin ona ait olduğunu düşünerek çıkardım ve başka bir yelek giymek istedim. Tam yeleği giyeceğim esnada bana 'Sen o yeleği giyemezsin, biz seni görevden aldık' dedi. Ben de halen partide görevli olduğumu ve beni görevden almaya yetkili olmadığını söyledim. O anda bir eliyle boğazımdan tuttu, diğer eliyle vurmaya çalıştı. İsimlerini bilmediğim başka kişiler şahsın bana vurmasına engel oldu." dediği öğrenildi.

Hüseyin Çakmak da Ahmet Aydoğan ile stantta tartışma yaşadıklarını ancak darbetmediğini öne sürdü.

YORUMLAR
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Özkoç: 'Diyorsunuz Ki 'Salim Uslu Girmiştir. Özkoç: 'Diyorsunuz Ki 'Salim Uslu Girmiştir.
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aydoğan, Aydoğan, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü - Son Dakika
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