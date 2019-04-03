Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de CHP'li Başkan, Görevi Devraldı

Kırşehir'de CHP'li Başkan, Görevi Devraldı

8 dakika önce

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, eski Başkan AK Partili Yaşar Bahçeci'den görevi devraldı.

Kırşehir'de CHP'li Başkan, Görevi Devraldı, System.String[]
31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, eski Başkan AK Partili Yaşar Bahçeci'den görevi devraldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye binasında düzenlenen törenle görevi Yaşar Bahçeci'den devraldı. Bahçeci, Ekicioğlu'nu kutlayarak, başarılar diledi. Konuşmaların ardından Yaşar Bahçeci'yi uğurlayan Başkan Selahattin Ekicioğlu, makamına geçti. Ekicioğlu, "Bir yerel seçimi geride bıraktık. Sonuçların şehrimizde ve ülkemizde güzelliklere, mutluluğa vesile olmasını diliyorum. En büyük sevincim, seçimlerin hiçbir olumsuzluk yaşanmadan, büyük bir olgunluk içinde sonuçlanmasıdır. Hiçbir makam veya sonuç, bir kişinin tırnağına zarar gelmesine değmez. Seçimlerin bir demokrasi şöleni biçiminde, hoşgörü kültürüyle geçmesine katkı sağlayan tüm hemşerilerime, bütün partilerimizin temsilcilerine, adaylara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:17 Kaynak: DHA

Politika
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