Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de CHP'nin Adayı Ekicioğlu, Başkan Seçildi

Kırşehir'de CHP'nin Adayı Ekicioğlu, Başkan Seçildi

3 saat önce

KIRŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkanı seçildi.

Kırşehir'de CHP'nin Adayı Ekicioğlu, Başkan Seçildi, System.String[]
KIRŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkanı seçildi.

CHP'li Selahattin Ekicioğlu, AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Yaşar Bahçeci'yi yeniden aday gösterdiği kentte seçimi kazandı. Oyların çoğunluğunu alan Ekicioğlu, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi.

SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. Nisan 2018'de yapılan oda seçimleri sonrasında başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ekicioğlu, 20 Kasım 2018'de yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmuştur. Aynı zamanda TOBB Genel Kurul Delegesi'dir. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: DHA

Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de CHP'nin Adayı Ekicioğlu, Başkan Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]