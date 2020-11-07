Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilere destek olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarının köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığının doğal afetler kapsamında Kırşehir'e 1 milyon 500 bin lira ödenek sağladığını anımsatan Kendirli, ürünü zarar gören köylünün zararının karşılandığını aktardı.

Kendirli, 2020 yılı kasım ayına kadar çiftçilere 17,1 milyar lira tarımsal destek sağlandığını hatırlattı.

Kırşehir Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 769 çiftçiye ait 42 bin 596 dekar hububat alanında 'cücelik virüsü' tespit edilmesiyle ürünleri zarar gören üreticilere zararları oranında ödeme yapıldığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz. 2020 yılı içerisinde 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Kırşehir genelinde 347 çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile sertifikalı 111 ton Macar fiği tohumunun yüzde 75 hibeyle dağıtılarak, 13 bin 785 dekar alanda ekim yapılacak. Ayrıca Konya Ovası Projesi kapsamında 30 çiftçiye de yüzde 100 hibe olarak 9 ton Macar fiği tohumu da dağıtıldı. Bu yılın ekim ayına kadar 559 süt üreticisine de 18 milyon 31 bin 277 litre süt üretimine karşılık 3 milyon 594 bin 99 lira ödeme yapıldı."