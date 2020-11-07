Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek - Son Dakika

Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek

07.11.2020 13:11
Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilere destek olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilere destek olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarının köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığının doğal afetler kapsamında Kırşehir'e 1 milyon 500 bin lira ödenek sağladığını anımsatan Kendirli, ürünü zarar gören köylünün zararının karşılandığını aktardı.

Kendirli, 2020 yılı kasım ayına kadar çiftçilere 17,1 milyar lira tarımsal destek sağlandığını hatırlattı.

Kırşehir Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 769 çiftçiye ait 42 bin 596 dekar hububat alanında 'cücelik virüsü' tespit edilmesiyle ürünleri zarar gören üreticilere zararları oranında ödeme yapıldığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz. 2020 yılı içerisinde 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Kırşehir genelinde 347 çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile sertifikalı 111 ton Macar fiği tohumunun yüzde 75 hibeyle dağıtılarak, 13 bin 785 dekar alanda ekim yapılacak. Ayrıca Konya Ovası Projesi kapsamında 30 çiftçiye de yüzde 100 hibe olarak 9 ton Macar fiği tohumu da dağıtıldı. Bu yılın ekim ayına kadar 559 süt üreticisine de 18 milyon 31 bin 277 litre süt üretimine karşılık 3 milyon 594 bin 99 lira ödeme yapıldı."

Milletvekili, AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım         
13:17
Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi         
12:30
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi         
11:10
Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı         
11:05
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu         
09:55
Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti         
09:10
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 13:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei