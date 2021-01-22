Kırşehir'de çiftçilere 67 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçi ve üreticilere desteklerin devam ettiğini bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'de 19 bin 5 çiftçiye yaklaşık 67 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.

Desteklemeler ve gerçekleşen projeler hakkında bilgi veren Kendirli, ödemelerin yem bitkileri, hububat ve baklagil, mısır fark ödemeleri, sertifikalı ve tohumluk destekleri ile Çatak Projesi'ni kapsadığını ifade etti.

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında da destekler sağlandığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"KOP kapsamında, Akpınar KOP Modern Bağ Tesisi Projesi'nde 15 çiftçiye 73 dekarda oluşturulan bağ tesisleri için 740 bin 464 lira, Küçükbaş Hayvan Çadırı Projesi kapsamında 5 çiftçiye 407 bin lira ödeme yapılacak. Kırsalda Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştireceğiz Projesi kapsamında 30 çiftçiye 72 bin 500 lira ödeme yapılacak. Badem Bahçeleri Kuruluyor Projesi kapsamında 20 çiftçiye 750 bin 525 lira ödeme yapıldı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 237 bin lira ödeme yapılarak, 3000 dekar alanda çörek otu yetiştiriciliği gerçekleştirildi. Kırşehir'de Bağlar KOP ile Yeşeriyor Projesi kapsamında 5 çiftçimize 814 bin 503 lira ödeme yapılmıştır. Bu projeler kapsamında Kırşehir genelinde çiftçilerimize 2020 yılı için 3 milyon 171 bin 699 lira ödeme yapılmıştır."

Kendirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 6 bin 330 metrekarelik alanda yapımı planlanan modern il binası inşaatında da sona yaklaşıldığını kaydetti.