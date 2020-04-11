Kırşehir'de çiftçilere sertifikalı tohum desteği - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de 132 c¸iftc¸iye 7 bin 98 dekar alan ic¸in 29 bin 700 kilogram sertifikalı tohum dagˆıtımının yapıldığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile tüm kesimleri düşündüğü gibi köylüyü, çiftçiyi de yalnız bırakmadığını anımsattı.

Belirlenen 21 ilde kriterlere uyan çiftçilere sertifikalı tohumların yüzde 75'inin hibe olacak şekilde verildiğini, Kırşehir'in de içerisinde olduğu 21 ile destek sağlandığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 132 c¸iftc¸iye 7 bin 98 dekar alan ic¸in 29 bin 700 kilogram tohum dagˆıtımı yapıldı. Dagˆıtımı yapılan tohumların yüzde 75'inin ödemesi Bitkisel U¨retim Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından yapılmıştır. Çiftçilerimiz aldıkları tohumların sadece yüzde 25'inin ücretini verecekler. Kırşehir merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde 16 bin 295 kilogram kırmızı mercimek, 8 bin 400 kilogram fasulye ve 5 bin 5 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleşti. Yaşanan süreç gıda üretiminin, toprağın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ekime elverişli her karış toprağın kullanılması elzemdir. Bu bilinçle toprağın boş kalmaması için köylümüze, çiftçimize her türlü destek verilecektir. Yüzde 75'i hibe edilen tohumların sadece köylülere destek olarak düşünülmemesi, Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak algılanması gereklidir."