Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de cinsel uyarıcı ilaç ve gümrük kaçağı ürün operasyonu
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Kırşehir'de cinsel uyarıcı ilaç ve gümrük kaçağı ürün operasyonu

6 saat önce

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel uyarıcı ilaç ve teknolojik ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de cinsel uyarıcı ilaç ve gümrük kaçağı ürün operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel uyarıcı ilaç ve teknolojik ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Terme Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri seyyar satıcı H.T'yi takibe aldı.

Satıcının tezgahında ve kedisine ait minibüste yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 205 masaj aleti, 394 tıraş makinesi, 129 kamp feneri, 16 dağcı lambası ile cinsel uyarıcı 1080 hap ve 12 şişe damla bulundu.

Gözaltına alınan H.T, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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