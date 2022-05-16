Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu

16.05.2022 12:56
Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu

Kırşehir'de çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, köyde yaşadığı evde ölü bulundu.

Kırşehir'de çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, köyde yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yanında çoban olarak çalışan Abdurrahman Muhammedi'yi (29) merkeze bağlı Sevdiğin köyündeki evinde hareketsiz halde bulan çiftçi, jandarmaya bilgi verdi.

İkamete gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Muhammedi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp ve yara izine rastlanmadığı belirtilen Muhammedi'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Afganistan, Kırşehir, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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