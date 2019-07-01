Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de çocuğun asansörde sıkışarak ölümü
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Kırşehir'de çocuğun asansörde sıkışarak ölümü

2 saat önce

Kırşehir'de pazar yerinde otoparka inen asansörün kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun kimliği belirlendi.

Kırşehir'de çocuğun asansörde sıkışarak ölümü, System.String[]
Kırşehir'de pazar yerinde otoparka inen asansörün kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun kimliği belirlendi.
Ahi Polis Merkezi ekipleri, merkez Kuşdilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üzerinden kimlik çıkmayan çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma yaptı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, çocuğun babasının kapalı pazar yerinde esnaflık yaptığını, evinin de aynı mahallede olduğunu tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu ailenin çocuklarını aradığını öğrenmesi üzerine olayı babaya anlattı. Çocuğun isminin Ahmat Ali Muhammedi olduğu belirlendi.
Baba, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna giderek oğlunu teşhis etti.
Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde arkadaşlarıyla oynayan Afganistan uyruklu çocuk, dün asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:48 Kaynak: AA
Afganistan, Kırşehir, Güncel
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