Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi - Son Dakika
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Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi

12.04.2022 13:22
Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi

Kırşehir'de, çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi.

Kırşehir'de, çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkbaharda Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Etkinliğe evlerde kalan çocuklar ve personelin katıldığı aktarılan açıklamada, fidanların Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünden temin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, evlerin bahçelerine ekilen fidanlara can suyunu çocukların verildiği kaydedildi.

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Fatma Bacı, Kırşehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi - Son Dakika


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