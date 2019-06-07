Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de çocuklara yaz okulu açılacak
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Kırşehir'de çocuklara yaz okulu açılacak

25 dakika önce

Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Seyfettin Cerit, çocuklara yönelik yaz okulu programı düzenleyeceklerini bildirdi.

Kırşehir'de çocuklara yaz okulu açılacak, System.String[]
Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Seyfettin Cerit, çocuklara yönelik yaz okulu programı düzenleyeceklerini bildirdi.
Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurçayır Mahallesindeki Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesinde 17 Haziran'da başlayacak yaz okulunun bir ay süreceğini ifade etti.
Yaz okulunun 2 ve 7.sınıf arasındaki öğrencileri kapsadığını vurgulayan Cerit, program kapsamında yüzme kursu, futbol turnuvası, piknik, gezi ve ödüllü yarışmaların yapılacağını dile getirdi.
Robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, Hazreti Muhammed'in hayatı, Kur'an-ı Kerim okuma, temel dini biligler ve muaşeret konularında derslerin de verileceğini aktaran Cerit, kayıtların "https://forms.gle/FfUdb1nSuZ4g8eYP6" internet adresi üzerinden veya vakıfta yapılacağını kaydetti.
Cerit, yaz okulunun ücretli olduğunu da aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:04 Kaynak: AA
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