Kırşehir'de çöp toplama alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlek caddelerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, vatandaşın yoğun kullandığı cadde ve sokakları dezenfekte ettikten sonra, çöp toplama alanlarını ilaçlı sularla yıkadı. Solüsyon ve yüzey temizleyicisi ile dezenfekte edilen çöp kovalarında fırça ile köpüklü temizlik yapıldı.

Belediye Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda belli aralıklarla dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerinin yapıldığını vurgulayan Satılmış, "İşlek caddelerin ardından mahallelerde de uygulamalarımız devam ediyor. Köpüklü temizliklerimiz ve ilaçlamalarımız ile çöp toplama alanlarının daha hijyenik ve dezenfekte olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Solüsyonlar ile dezenfekte çalışmaları Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile bağlantılı sokaklarda gün boyu sürdürüldü.