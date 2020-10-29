Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Askerlik Şubesi Kavşağı'nda başlayan fener alayı

Atatürk posteri ve Türk bayraklarından görünüm

Sporcu, antrenör ve gençlerin taşıdıkları meşaleleri

Cacabey Meydanında yapılan programdan görüntüler

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Askerlik Şubesi Kavşağı'nda başlayan fener alayında, sporcu, antrenör ve gençlerin taşıdıkları meşalelerin arkasından, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çevre binalardaki ve caddelerdeki vatandaşların alkışlayarak destek olduğu fener alayı, Cacabey Meydanı'nda sona erdi.

Burada kurulan ekranlardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı kısa film ve görseller vatandaşlara izletildi. Işık gösterisinin ardından kahramanlık türkülerinin dinletilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda genç ve vatandaş katıldı.