Kırşehir'de dar gelirlilerin yardım parası evlerine teslim edilecek - Son Dakika

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Kırşehir'de dar gelirlilerin yardım parası evlerine teslim edilecek
18 dakika önce
Kırşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde dar gelirlilere yapılacak hane başı 1000 liralık yardımın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlerine teslim edilecek.
Kırşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde dar gelirlilere yapılacak hane başı 1000 liralık yardımın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlerine teslim edilecek.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkıma Paketi kapsamında dar gelirli vatandaşlara yapılacak 1000 lira nakdi yardımın hak sahiplerine görevlilerce evlerine teslim edileceği bildirildi.
Açıklamada, ödemelerin 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerince hak sahiplerinin evlerinde yapılacağı vurgulanırken, vatandaşlara PTT şubelerine gitmemeleri için uyarı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:00 Kaynak: AA
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