Kırşehir'de DEAŞ operasyonu 11 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan operasyonda 10'u Irak uyruklu 1'i Türkmen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından örgüt üyesi şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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