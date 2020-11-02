Son dakika haberi... DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Kent merkezinde şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdikleri, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı görevler yaptıkları belirtildi.
- Kaynak: AA
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