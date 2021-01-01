Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
01.01.2021 11:30
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu 26 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişiyi ise yakalama çalışması sürüyor.
Ayrıca, operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara da el konuldu. - KIRŞEHİR
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