Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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