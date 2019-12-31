Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.

Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Ş.E., Ş.H., Z.H., Ş.E. ve S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kırşehir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
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