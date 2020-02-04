Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

6 saat önce

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B, S.i.A.B, K.H.A.B, Ş.K.A.B, D.J.A.B, S.Z.A.B, ve Y.Z.J.A.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.Z.J.A.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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