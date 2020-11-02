Kırşehir'de DEAŞ şüphelisi 15 kişi adliyede - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak uyruklu 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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