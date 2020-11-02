Kırşehir'de DEAŞ şüphelisi 15 kişi adliyede - Son Dakika

Kırşehir'de DEAŞ şüphelisi 15 kişi adliyede
02.11.2020 12:56
KIRŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 kişi, adliyeye sevk edildi.
KIRŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak uyruklu 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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