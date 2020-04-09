Kırşehir'de DEAŞ üyesi Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü - Son Dakika

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık K.A.M.A, kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanarak ifade verdi. Örgüt üyesi olmadığını iddia eden K.A.M.A, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KIRŞEHİR