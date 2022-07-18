Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
18.07.2022 16:10
Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablası hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren bir şahıs, tartışmanın dozunu yükseltti. Cinnet geçirdiğini iddia eden şahıs, ablasını yanında taşıdığı silahla öldürdü. Zanlı kendisine sorulan "Pişman mısın?" sorusuna "Evet" yanıtı verdi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı ve tabancayla vurarak öldürdüğü ablası Fatma Ö.'nün cenaze namazı kılınırken cinayet zanlısı G.Ö. de çıkarıldığı Mucur Adliyesinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.
CİNNET GEÇİRDİĞİNİ BELİRTTİ
Ablası hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34) ifadesinde kardeşinin İstanbul'da evli olduğunu boşandıktan sonra Mucur ilçesine yerleştiğini ve hakkındaki dedikodulardan kaynaklı cinnet geçirdiğini söyledi.
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NE OLMUŞTU?
G.Ö. (34), kız kardeşi Fatma Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Fatma Ö.'yü öldüren G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: İHA
Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika
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