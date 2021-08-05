Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadına başlanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de tıbbi ve aromatik bitki aronya yetiştirmeye başlayan üretici, ilk meyvelerini almaya hazırlanıyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyündeki aronya bahçesinde incelemelerde bulundu.

Ürünün durumu hakkında bilgi alan Seçen, Kırşehir'de ilk defa bir üreticinin 2019 yılında aronya meyvesi ekimi yaptığını belirterek, ilk meyvelerini yaklaşık 20 gün sonra almaya başlayacağını ifade etti.

Kuzey Amerika orjinli bu bitkinin gelişim sürecini kurum olarak gözlemlediklerini belirten Seçen, diğer köylere yaygınlaştırılması konusunda da çalışma yapmayı planladıklarını aktardı.

Çiftçilerin ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Seçen, şöyle devam etti:

"Geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır. Aronya meyveleri biyokimyasal özellikleri nedeniyle tıbbi bitki olarak kabul edilmiştir. Böylesi bir ürünün ilimizde denemesinin yapılması ve sonuç alınması bizler için oldukça önemlidir."

Deneme üretimi yapan Osman Yılmaz da köyünden kopmamak için bahçesine farklı ürünler ektiğini ifade etti.

Bir süre araştırdıktan sonra aronya bitkisini iki yıl önce aronya üretimine başladığına vurgu yapan Yılmaz, "2019 yılında 16 dönümlük arazimde 3 bin 500 fidan diktim. Bu sene ilk hasadımızı yapacağız. İnşallah güzel sonuçlar almayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.