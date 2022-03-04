Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı

04.03.2022 17:57
Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Deprem Haftası nedeniyle Kırşehir'de 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı.

Deprem Haftası nedeniyle Kırşehir'de 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı.

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği depreme sınıflarında yakalanan öğrenciler, uyarı sirenlerinin çalması üzerine sıralarının yanlarına siper alarak 'çök-kapan-tutun yöntemi' ile kendilerini korumaya çalıştı. O an öğrencilerle sohbet etmek üzere sınıfta olan Vali İbrahim Akın ve beraberindeki protokol de aynı yönetim uygulayarak tatbikata katıldı. Sarsıntının geçmesi ile birlikte okul görevlileri tarafından izdihama yer vermeyecek şekilde bina dışına tahliye edilen öğrenciler, 'Toplanma Alanı'nda toplandı. Tahliye işleminin ardından deprem sırasında yaralanan ya da enkaz altında öğrenci kalıp kalmadığı okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından yapılan yoklama ile tespit edildi. Tahliye tatbikatının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için tatbikatların son derece önemli olduğunu söyledi. Tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Vali İbrahim Akın, "İçişleri Bakanlığımızca 2021 Yılı 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiş, bu kapsamda Kırşehir'de yaklaşık 200 bin vatandaşa afetlerde özellikle deprem anında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitimler verilmiştir" dedi. Öğrencilerin deprem tahliye tatbikatını başarı ile yerine getirdiğini aktaran Vali Akın, "Öğrencilerimiz tahliye tatbikatını başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Bizler, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu aklımızdan çıkarmadan her türlü afete karşı tedbirli olmalıyız" diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, AFAD, 112 Ambulans, UMKE ve itfaiyeden oluşan 5 hizmet grubunun katılımı ile hazırlanan tahliye tatbikatı, Vali Akın'ın toplanma alanında yaptığı incelemenin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı
Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı
Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı

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Deprem tatbikatı gerçekleştirildi Deprem tatbikatı gerçekleştirildi Aladağ'da 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi Aladağ'da 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi

Deprem Haftası, İbrahim Akın, Kırşehir, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de deprem tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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