Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

02.08.2022 18:05
Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepesidelik köyünde mandıra yapımı sırasında kullanılan vinç, işçi Emre Bahri Orman'ın (35) üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan Orman, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orman, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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