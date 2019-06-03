Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Kırşehir'de, devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:15 Kaynak: AA
'de, devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Hasan Tahsin
Çalışkan idaresindeki 67 NR 089 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolunun İnanç yol kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Refüjdeki ağaca çarparak durabilen araçta sıkışan Çalışkan, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çalışkan'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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