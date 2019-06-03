Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Kırşehir'de, devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Kırşehir'de, devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Hasan Tahsin Çalışkan idaresindeki 67 NR 089 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolunun İnanç yol kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Refüjdeki ağaca çarparak durabilen araçta sıkışan Çalışkan, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çalışkan'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Hasan Tahsin, Kayseri, Kırşehir, Güncel
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