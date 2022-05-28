Kırşehir'de "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konferansı verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konferansı verildi

28.05.2022 17:40
Kırşehir'de "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konferansı verildi

Kırşehir Müftülüğünce din görevlileri ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konulu konferans düzenlendi.

Kırşehir Müftülüğünce din görevlileri ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konulu konferans düzenlendi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca kurum binasında düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Şemşek, dijital dünyanın aile yapısına etkilerinden bahsetti.

Dijital dünyada uyulması gereken kural ve kaideler, özellikle sosyal medya kullanımında gerekli mahremiyet konularını anlatan Şemşek, çocukların bu mecradan olumsuz etkilenmemesi, aile değerlerinin korunması için bireylerin yapması gerekenleri aktardı.

Konferansa, İl Müftü Yardımcıları Hacı Ahmet Başaran ve Zeynep Önen ile imamlar, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencileri katıldı.

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Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak' konferansı verildi - Son Dakika


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