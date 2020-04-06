Kırşehir'de din görevlileri koronavirüs salgınına karşı mücadeleleriyle örnek oluyor - Son Dakika

Kırşehir Müftlüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ön sıralarda görev yaparak topluma örnek oluyor.

Kent merkezindeki camilerde görev yapan imam ve müezzinlerden bazıları Kırşehir Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'nda aktif görev alırken bazıları da gençlik merkezleriyle irtibata geçerek, evlerinde siperli maske üretiyor.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, AA muhabirine, din görevlilerinin, koronavirüs mücadelesinde vatandaşlara hizmet edebilmek ve örnek olmak için gayret gösterdiğini söyledi.

Kırşehir Valiliği Vefa Destek Grubu'nda 9 din görevlisinin dönüşümlü görev yaptığını, mahallelerdeki cami görevlilerinin de 65 yaş üstü vatandaşlarla özel ilgilendiklerini belirten Yaman, "Görevlilerimiz hem önlemlerle ilgili uyarı yapıyor hem de onları Kur'an-ı Kerim hatim halkalarına dahil ediyorlar. Telefonla arayıp hal hatırlarını soruyorlar, uygun olanlarını ziyaret ediyorlar." dedi.

Selgah Camisi imam ve müezzinin, huzurevindeki yaşlılarla ilgilendiğini vurgulayan Yaman, bazı imam ve müezzinlerin de sağlık çalışanları için siperli maske üretimine katkı sunduğunu dile getirdi.

Yaman, "Mescidi Aksa Tatbikat Camisi'nin imam ve müezzini, Cacabey Gençlik Merkezinden malzemeleri alarak evlerinde siperli maske üretiyor. Tamamladıktan sonra da gençlik merkezine teslim ediyorlar. Bir imamımız da bizzat gençlik merkezine giderek katkı yapıyor." diye konuştu.