Kırşehir'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele konferansı - Son Dakika
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Kırşehir'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele konferansı

02.04.2022 16:15
Kırşehir'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele konferansı

Kırşehir İl Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine yönelik sigara bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi.

Kırşehir İl Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine yönelik sigara bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük Konferans Salonunda Kırşehir İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın açılış konuşmasının ardından Yeşilay Kırşehir Şubesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muttalip Çiçek, tütün bağımlılığı hakkında bilgiler verdi.

Sigaranın sinsi bir düşman olduğunu, Türkiye'de her yıl 100 bin insanın sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, "Dünyada her yıl 5 milyon insan sigaradan ölüyor. Ülkemizde de 100 bin insan ölüyor. Ama farkında değiliz. O yüzden sigara sinsi bir düşmandır diyoruz. Günde bir paket sigara içen bir kişinin vücudunda 20 yılda yaklaşık 7 kilogram is ve katran birikiyor. Gençleri sigarayı ilk kullanıma iten sebeplerin başında yüzde 80 arkadaş çevresi geliyor. Bu konuda daha fazla dikkat etmeli, çevremizi de uyarmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Yaman, Müftülük, Kırşehir, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele konferansı - Son Dakika


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