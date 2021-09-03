Kırşehir'de diş tedavisinde mesai dışı poliklinik uygulaması - Son Dakika

Kırşehir'de diş tedavisinde mesai dışı poliklinik uygulamasına başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mesai saatlerinde diş tedavilerini yaptırmaya fırsat bulamayan hastalar için mesai dışı poliklinik uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde mesai dışı poliklinik uygulamasının hafta içi salı ve perşembe günleri saat 17.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Mehmet Saylam, eylül ayı itibariyle uygulamanın başladığını aktardı.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla mesai dışı poliklinik uygulamasına başladıklarını aktaran Saylam, "Vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile diş hekimlerimizden randevu alarak hafta içi salı ve perşembe günleri saat 17.00 ile 19.00 arasında diş tedavilerini yaptırabilecek. Hastaların mesai dışında müracaat etmesi ile hasta yoğunluğu azalacak, daha çok hastaya hizmet verilebilecek. İş yerinden izin alamayan, gün içerisinde vakit bulamayan vatandaşlarımız mesai dışı çalışma sayesinde diş tedavisine zaman ayırabilecek." sözlerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ise başlatılan uygulama ile mesai saatleri içerisindeki yoğunluğu azaltarak, hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını, tüm vatandaşların randevularını alarak tedavilerini yaptırabileceklerini kaydetti.