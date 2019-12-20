Kırşehir'de "Doğal Malzemelerle Doku Çalışmaları" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Doğal Malzemelerle Doku Çalışmaları' sergisi açıldı - Son Dakika

Kırşehir'de "Doğal Malzemelerle Doku Çalışmaları" sergisi açıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Doğal Malzemelerle Doku Çalışmaları" sergisinin açılışı yapıldı.

Kırşehir'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Doğal Malzemelerle Doku Çalışmaları" sergisinin açılışı yapıldı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışı öncesinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güler Öncü'nün katıldığı dokumacılıkla ilgili konferans düzenlendi.

Dokumacılığın 8 bin 500 yıllık bir tarihi olduğunu belirten Öncü, malzeme ve tekniğin çok geliştiğini vurgulayarak, dokuma, örme, iplik ve elyafın sanatla birleşmesiyle ortaya disiplinler arası bir formun çıktığını belirtti.

Doğal malzemelerin doku çalışmalarında farklı yöntem ve teknikler kullanılarak çok güçlü bir yüzey etkisi oluşturduğunu ifade eden Öncü, dokunun ve doğallığın dengesinin kumaş yüzeyini klasik görüntüden çıkarıp, özgür düşünceyi kumaş yüzeyine kazandırabildiğini kaydetti.

Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Öncü'ye teşekkür ederek katılım belgesini sundu.

Konferansın ardından "Doğal Malzemelerle Doku Çalışmaları" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kırşehir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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