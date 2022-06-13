Kırşehir'de doğal yaşam alanlarında izleme ve koruma çalışmaları devam ediyor

Kırşehir'de ekiplerin doğal yaşam alanlarında izleme ve koruma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürdüğü bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesinde oluşturulan ekiplerin Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Anadolu yaban koyunlarının bulunduğu Kervansaray Dağı başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki doğal yaşam alanlarında kontrol faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin sürekli gözetleme yaptığı vurgulanan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ekiplerince 24 saat esası ile koruma kontrol ve izleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Biyoçeşitlilik geleceğimizdir deyip her daim korumaya öncelik veriyoruz." ifadelerine yer verildi.