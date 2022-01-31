Kırşehir'de doğaya terk edilen 10 köpekten 4'ü telef oldu - Son Dakika

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, kırsal alana terk edilen 10 köpekten 4'ü telef oldu.

İlçeye bağlı Çepni köyü yolunda doğaya bırakılan köpeklerin olduğunu gören vatandaşlar, Çiçekdağı Belediyesine bilgi verdi.

Ekipler, kimliği belirsiz kişilerce doğaya terk edildiğini belirledikleri köpeklerden 4'ünün soğuk ve yiyecek bulamadıkları için öldüğünü tespit etti.

Çiçekdağı Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünün girişimleriyle 6 köpek, belediye ekiplerince Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilerek koruma altına alındı.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Nihat Özkan, gazetecilere, "Hayvanlara barınakta sahip çıktık. Köpeklerin tedavileri, vitamin ve antibiyotik uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık bir hafta misafirimiz olacaklar. Sonra kısırlaştırıp isteyen vatandaşlara sahiplendireceğiz." dedi.