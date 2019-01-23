Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Doktora Darp İddiası

Kırşehir'de Doktora Darp İddiası

44 dakika önce

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddeti kınadı.

Kırşehir'de Doktora Darp İddiası, System.String[]
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddeti kınadı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde görevli doktor Cahit Uçar'a, hasta ile yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu durumla sıklıkla karşılaşan sağlık çalışanlarının görevlerini ifa etmede sorun yaşadıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Muayene öncesinde hasta ve hasta yakını ile çıkan tartışma sonrası hastane hekimimiz önce sözlü sonra da fiziki saldırıya uğramıştır. Arkadaşlarımızın 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve polis memurları gelerek olaya müdahale edilmiş, konu savcılığa intikal etmiştir. Geçtiğimiz ay sağlık çalışanlarının güvenliğini içeren yasal düzenleme mecliste yapılmasına rağmen, geçtiğimiz haftalarda da Kırşehir'de sağlık çalışanlarının darbedilmesi, bugün ise bir doktorun polikliniğinde darp edilmesi sağlıkta şiddetin maalesef devam ettiğinin göstergesidir. Sağlıkta şiddet hiçbir gerekçe ile kabul edilemez. Bu elim saldırıyı kınıyoruz. Ölümle dahi sonuçlanan saldırılara uğrayan sağlık çalışanlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını ve sağlıkta şiddetin artık son bulmasını istiyoruz."

Dün, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde görevli doktor Cahit Uçar ile hasta ve hasta yakını arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, doktor kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğunu iddia etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Yasin Yavuz, Kırşehir, Güncel
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