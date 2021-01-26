Kırşehir'de dolmuşçu esnafının belediyeden alacaklarının ödenmesi için anlaşma sağlandı - Son Dakika

Kırşehir'de dolmuşçu esnafının belediyeden alacaklarının ödenmesi için anlaşma sağlandı

26.01.2021 17:05
Kırşehir'de dolmuşçu esnafının belediyeden alacaklarının ödenmesi için anlaşma sağlandı, System.String[]

Kırşehir Belediyesinin önceki dönemden dolmuşçu esnafına olan borcunun ödenmesi için anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinin önceki dönemden dolmuşçu esnafına olan borcunun ödenmesi için anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin'in bir araya gelerek borç konusunu görüştüğü belirtildi.

Yapılan görüşme sonunda dolmuşçu esnafının önceki dönem belediyeden kalan alacaklarının ödenmesinin benimsendiği vurgulanan açıklamada, esnafın alacaklarının faizinden vazgeçmesinin bu anlaşmaya katkı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekicioğlu, göreve geldikten sonra, önceki dönemden devam eden Kırşehir Belediyesinin Ulaştırma Projesi'ni sürdürdüklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Proje sağlıklı yürümüyordu. Biz de otobüsleri belediye bünyesine almıştık. Dolmuşçu esnafını da serbest bıraktık. Aradan bir yıl geçmeden pandemi süreci başladı. Bu süreçten dolayı da kooperatifle karşılıklı projeyi iptal ettiğimizde yaklaşık 4 milyon liraya yakın bir borcumuz vardı. Bunu 2 milyon civarına kadar düşürdük. Kalan miktarı pandemiden dolayı ödeyemedik. Borçların tekrar yapılandırılması ile ilgili çıkan yasaya göre, kooperatif esnafımızın da maliyeye olan borçlarını peşin ödemelerinden dolayı 400-500 bin lira civarında indirime gitti. Yapılan indirimi kooperatif bize yansıttı. Biz de hem mali borcu hem de biz de alacağı olan 2 milyon 200 bin lirayı ödeyip kendilerine teşekkür edeceğiz."

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin de anlayışından dolayı Belediye Başkanı Ekicioğlu'na teşekkür etti.

Selahattin Ekicioğlu, Kooperatif, Kırşehir, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de dolmuşçu esnafının belediyeden alacaklarının ödenmesi için anlaşma sağlandı - Son Dakika


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