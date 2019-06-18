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Kırşehir'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

32 dakika önce

Kırşehir'de, dört gündür aralıklarla devam eden dolu yağışının hasat aşamasına gelen tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.

Kırşehir'de dolu tarım arazilerine zarar verdi, System.String[]
Kırşehir'de, dört gündür aralıklarla devam eden dolu yağışının hasat aşamasına gelen tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mucur, Kaman, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde aralıklarla yağan dolunun tarım arazilerini olumsuz etkilediğini söyledi.
Hasat aşamasına gelen arpa ve buğday başakları ile nohut tanelerinde zarar tespit edildiğini belirten Şahin, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile koordineli şekilde hasar tespit çalışması başlattıklarını dile getirdi.
Ekiplerin arazilerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şahin, "Dört gündür aralıklarla devam eden dolu nedeniyle Mucur, Kaman, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerimizdeki tarım arazilerinde lokal olarak zararlar mevcut. Hasar tespiti devam ediyor. Çiftçilerimiz, tespit raporlarıyla sigorta şirketlerine yönlendiriliyor." dedi.
Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de dolu yağışının hem tarım arazilerinde hasara neden olduğunu hem de yeni başlanan arpa hasadında aksamalar meydana getirdiğini vurguladı.
Tarlalarında hasar oluşan çiftçilerin ziraat odasına müracaat etmeye başladığını aktaran Gökalp, bir çok köyde özellikle arpa, buğday ve nohut tarlalarında hasar olduğunu kaydetti.
Bu arada merkeze bağlı Dulkadirli köyünde de yağmur sonrasında oluşan sel, tarım arazilerine zarar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:23 Kaynak: AA
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