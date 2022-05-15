Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Dolu ve sağanak etkili oldu

15.05.2022 17:59

Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu yağışı, kaldırım ve sokaklarda beyaz örtü oluşturdu. Dolu yağışı kısa sürede yerini sağanağa bıraktı.

Kent merkezinde bazı bölgelerde rögarlar taştı. Terme ve Ankara caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice Mahallesi'nde yağmur suyu biriken bazı cadde ve sokaklarda ulaşım durma noktasına geldi. Sürücüler, alternatif yolları kullandı.

İtfaiye ekipleri, bazı binaların bodrum katlarına dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dolu ve sağanak etkili oldu
Dolu ve sağanak etkili oldu
Dolu ve sağanak etkili oldu
Dolu ve sağanak etkili oldu
Dolu ve sağanak etkili oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika


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