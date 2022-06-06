Kırşehir'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Kırşehir'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

06.06.2022 10:39
Kırşehir'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Kırşehir'de dolu ve sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kırşehir'de dolu ve sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden dolu ile sağanak nedeniyle Akpınar ilçesine bağlı Karaova, Çiftliksarıkaya, Aşağıhomurlu köylerinde arpa, buğday ve ayçiçeği ekili arazilerin bir kısmında başak ile yapraklarında hasar meydana geldi.

Merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde oluşan sel, dere yataklarındaki bazı tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı köyünde de sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

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Kaynak: AA

Aşağıhomurlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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