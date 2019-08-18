Kırşehir'de dolu ve yağmur etkili oldu
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KIRŞEHİR'de bu sabaha doğru etkili olan yağmur ve dolu sonrası caddeler göle döndü, bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:10 Kaynak: DHA
KIRŞEHİR'de bu sabaha doğru etkili olan yağmur ve dolu sonrası caddeler göle döndü, bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Kırşehir
'de sabaha doğru başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerini yağmura bıraktı. Yağış dolayısıyla kentteki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı işyerini su bastı. Kervansaray Mahallesi'nde ise yağış dolayısıyla bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Kırşehir Belediyesi ekipleri de kentte temizlik çalışması başlattı. Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken suların çekilmesini sağladı.
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