Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 1 kişi öldü - Son Dakika

Kırşehir'de domuz sürüsüne çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre S. T. idaresindeki 06 ADA 60 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Çiftçikmehmetağa köyü yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Metin Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR