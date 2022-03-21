Kırşehir'de down sendromlu gençler masa tenisi etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Kırşehir'de down sendromlu gençler masa tenisi etkinliğinde buluştu

21.03.2022 17:22
Kırşehir'de down sendromlu gençler masa tenisi etkinliğinde buluştu

Kırşehir'de down sendromlu gençler, masa tenisi etkinliğiyle spor yapmanın heyecanını yaşadı.

Kırşehir'de down sendromlu gençler, masa tenisi etkinliğiyle spor yapmanın heyecanını yaşadı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Cacabey Gençlik Merkezi'nde down sendromlu gençler için masa tenisi etkinliği düzenlendi.

Gençler için gençlik merkezinin spor salonuna 6 farklı masa kuruldu. Antrenörler ve gençlik liderlerinin yardımıyla karşılıklı masa tenisi oynayan 6 gence başarı belgesi verildi.

Spor yapmanın heyecanını yaşayan gençler, kendileri için düzenlenen çeşitli oyunlarla da eğlendi.

Gençlere başarı belgelerini veren Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gençlere güzel bir gün geçirmeleri için masa tenisi ve çeşitli oyun etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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