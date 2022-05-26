Kırşehir'de DSİ personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de DSİ personeline afet farkındalık eğitimi verildi

26.05.2022 17:45
Kırşehir'de DSİ personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de DSİ personeline yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir'de DSİ personeline yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, "2022 Afet Tatbikatlar Yılı" etkinlikleri kapsamında DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde, başta deprem olmak üzere sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar, yangın ve tahliye konularında bilgi aktarıldı.

Bilgilendirmenin ardından deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kırşehir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de DSİ personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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