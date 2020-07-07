Kırşehir'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı - Son Dakika

Kırşehir'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı

Kırşehir Valiliği, sokak ve köy düğünlerinin 6 saat ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Kırşehir Valiliği, sokak ve köy düğünlerinin 6 saat ile sınırlandırıldığını açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, "kontrollü sosyal hayat" dönemine ilişkin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği hatırlatıldı.

Alınan tedbirlere uyan düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başladıklarına işaret edilen açıklamada, düğün nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin en kısa sürede tamamlanmasının benimsendiği vurgulandı.

Bazı sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve toplum sağlığının tehlikeye atıldığının gözlemlendiğine dikkati çeken açıklamada, sokak ve köy düğünlerinin 6 saat ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak köylerde veya sokaklarda yapılan düğün nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün (tek gün) içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 6 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılması, düğün, nişan gibi etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek ve kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesine neden olabilecek hususlara yönelik tedbirlerin artırılmasına karar verilmiştir."

Emniyet, jandarma ve belediye ekiplerince düğünlerin sık denetleneceğinin vurgulandığı açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı, suç teşkil eden davranışlar hakkında da adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kırşehir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı - Son Dakika
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