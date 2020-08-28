Kırşehir'de düğünler korona virüs vakalarını artırdı - Son Dakika

Kırşehir'de düğünler korona virüs vakalarını artırdı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yapılan düğünler, korona virüs vakalarını artırdı.

Kırşehir'de son 2 hafta içerisinde korona virüs vakalarının artış göstermesi ile beraber İl Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan kararla düğünlere de saat kısıtlaması ve ikram kısıtlaması getirildi. Kaman ilçesinde bir düğünde çekilen görüntülerde de korona virüsle mücadele de etken olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayıldı. Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir'de vatandaşlarda da kurallara uyulmadan yapılan düğünlere isyan etti. Düğünlerin kalabalık ortamlarda oluştuğunu söyleyen Hacı Çelik, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını söyledi.

Düğünlerde salgına karşın hiçbir kurala uyulmadığını kaydeden Erdal Işık ise, ilçe ve köylerde yapılan düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını belirtirken, düğünlere tedirgin olarak gittiğini kaydeden Recep Şahin de vatandaşta düğünlerin kalabalık olduğunu ve sosyal mesafeye uyulmadığını ifade etti.