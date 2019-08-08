Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de düğünlerin kontrolü bekçilerde
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de düğünlerin kontrolü bekçilerde

26 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Düğün salonlarının yetersizliği nedeniyle sokak düğünlerinin fazlaca yapıldığı Kırşehir'de düğünlerde çıkması muhtemel olumsuzluklar bekçiler, aracılığıyla önleniyor.

Kırşehir'de düğünlerin kontrolü bekçilerde, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Düğün salonlarının yetersizliği nedeniyle sokak düğünlerinin fazlaca yapıldığı Kırşehir'de düğünlerde çıkması muhtemel olumsuzluklar bekçiler, aracılığıyla önleniyor.

TÜİK verileriyle Türkiye'de her yıl 700 kişi meskun mahalde ateş etme sonucu vurularak yaşamını yitiriyor. 10 Bin kişinin de ateşli silahlarla yaralanarak tedavi altına alınıyor.

Alınan raporlar ışığında Kırşehir'de sokak düğünlerinde asayiş ve trafik açısından meydana gelen sorunların çözülmesi amacıyla emniyet tedbirleri kapsamında mahalle bekçileri polis memurları ve motorize ekiplerle görev alarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

Sokak düğünlerine izin verilirken Valilik tarafından yayınlanan yapılan düğünlerde silah kullanılmaması taahhütnamesi de alınıyor. - KIRŞEHİR
Türkiye İstatistik Kurumu, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor
Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:20:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de düğünlerin kontrolü bekçilerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]