Kırşehir'de düğünlerin kontrolü bekçilerde
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KIRŞEHİR (İHA) – Düğün salonlarının yetersizliği nedeniyle sokak düğünlerinin fazlaca yapıldığı Kırşehir'de düğünlerde çıkması muhtemel olumsuzluklar bekçiler, aracılığıyla önleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Düğün salonlarının yetersizliği nedeniyle sokak düğünlerinin fazlaca yapıldığı Kırşehir
'de düğünlerde çıkması muhtemel olumsuzluklar bekçiler, aracılığıyla önleniyor.
TÜİK verileriyle Türkiye
'de her yıl 700 kişi meskun mahalde ateş etme sonucu vurularak yaşamını yitiriyor. 10 Bin kişinin de ateşli silahlarla yaralanarak tedavi altına alınıyor.
Alınan raporlar ışığında Kırşehir'de sokak düğünlerinde asayiş ve trafik açısından meydana gelen sorunların çözülmesi amacıyla emniyet tedbirleri kapsamında mahalle bekçileri polis memurları ve motorize ekiplerle görev alarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.
Sokak düğünlerine izin verilirken Valilik tarafından yayınlanan yapılan düğünlerde silah kullanılmaması taahhütnamesi de alınıyor. - KIRŞEHİR
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