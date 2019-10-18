Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de "Durakta Matematik Projesi"
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Durakta Matematik Projesi'

Kırşehir'de "Durakta Matematik Projesi"

45 dakika önce

Kırşehir'de bir ortaokul tarafından matematiğin sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı.

Kırşehir'de bir ortaokul tarafından matematiğin sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı.

Mucur Şehit Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına asılan karikatür ve resimlerde eğlenceli sorular yer alıyor.

Ankara Caddesi'ndeki otobüs durağındaki proje tanıtım toplantısına katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin eğitimde dereceleri olduğunu hatırlattı.

Kırşehir'in özellikle de matematikte başarılı olduğunu dile getiren Ekicioğlu, "Tabii ki matematikle alakalı bu tür çalışmaların da bu başarıya çok ciddi katkısı olacaktır, matematiğe olan ilgiyi artıracaktır. Biz de yerel yönetimler olarak her zaman destek olacağız." dedi.

Proje koordinatörü ve matematik öğretmeni Aysun Çetiner ise Mucur Şehit Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu öğrencileriyle birlikte projeyi büyük bir özveriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin uluslararası bir çalışma olduğunu, Türkiye'deki bazı illerin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan gibi ülkelerde de uygulandığını ifade eden Çetiner, "Projemizin amacı öğrencilerin ve vatandaşların matematiğe olan ilgisini arttırmak, farkındalık oluşturmaktır. Biliyorsunuz ülkemizde en çok korkulan derslerden biri matematik dersidir. Renkli afişler ve çizimler hazırladık. Öğrencilerimizle beraber duraklara astık ve vatandaşların dikkatini çekiyoruz. 25 öğrenci ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Proje ile hedefimiz 7'den 70'e tüm vatandaşların matematiğe ilgisinin artmasıdır." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Çiğdem Konar da insanların otobüs, minibüs beklerken boş vakit geçirmeleri yerine astıkları karikatürler ve resimlerle okumalarını ve eğlenmelerini istediklerini dile getirdi.

Duraklara asılan resim ve karikatürlerde, dört işlem, pratik zeka soruları, kolay hesaplamalar, geometrik şekiller ve matematikte sık sorulan problemler eğlenceli olarak gösteriliyor.

Kırşehir'de Durakta Matematik Projesi

Kırşehir, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:49 Kaynak: AA
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