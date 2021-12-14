Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

14.12.2021 11:02

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Şüphelilerin örgütsel faaliyetleri fotoğraflarla belgelendi Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin örgütsel faaliyetleri fotoğraflarla belgelendi

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu şahısların evlerinde DEAŞ'da faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu 11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada 11:47 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat 11:40 Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor 10:40 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş 09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı

Son Dakika Haberleri
11:57 Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı!
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:46 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı! Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı!         
11:57
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak         
11:42
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 12:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement