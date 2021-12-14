Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Şüphelilerin örgütsel faaliyetleri fotoğraflarla belgelendi Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Şüphelilerin örgütsel faaliyetleri fotoğraflarla belgelendi KIRŞEHİR - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu şahısların evlerinde DEAŞ'da faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Son Dakika

Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu

4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada

Araca galoşla biniyordu! 3 bin kilometredeki Tofaş yeni sahibine kavuştu, işte satıldığı fiyat

Masumlar Apartmanı'nda bugün: Gülben ve Esat her şeye rağmen evleniyor

Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı