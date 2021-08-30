Kırşehir'de düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası sona erdi

Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası tamamlandı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 13 il ve 28 kulüpten 152'si kadın 492 sporcu katıldı.

Turnuvada, kick boks point fighting branşında Ankara Akdoğan Spor Kulübü birinci, Kırıkkale Polis Gücü Kulübü ikinci ve Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kick light branşında ise Ankara Hedef Spor Kulübü birinci, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci ve Ankara Gölbaşı Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Light contact branşında da Ankara Gölbaşı Belediye Spor Kulübü birinci, Ankara Mertsan Spor Kulübü ikinci ve Ankara Hedef Spor Kulübü üçüncü oldu.

Turnuvada başarılı olan kulüplere, kupa, plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.